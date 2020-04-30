Adalet Bakanlığı'ndan, 'yargıda sürelerin durdurulması'na ilişkin bilgilendirme
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Adalet Bakanlığı'ndan, 'yargıda sürelerin durdurulması'na ilişkin bilgilendirme

ADALET Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yargıda 15 Haziran'a kadar duran sürelerin kapsam ve içeriğine ilişkin bilgilendirici broşürler paylaştı.

Adalet Bakanlığı'ndan, 'yargıda sürelerin durdurulması'na ilişkin bilgilendirme
30.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:08

ADALET Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yargıda 15 Haziran'a kadar duran sürelerin kapsam ve içeriğine ilişkin bilgilendirici broşürler paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan broşürde, dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihbar, bildirim ve zaman aşımı süreleri, hak düşürücü süreler, zorunlu idari başvuru süreleri gibi bir hakkın kullanımına ilişkin tüm süreler 15 Haziran'a kadar durdurulduğu yer aldı. Yine kanunlarda taraflara verilen süreler ile bu kapsamda hakim tarafından tayin edilmiş tüm süreler, arabuluculuk, uzlaşma gibi alternatif çözüm yöntemlerine ilişkin sürüler, icra ve iflas kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirtilen süreler bu tarihe kadar durduruldu.

'15 HAZİRAN'DAN SONRA YENİ SATIŞ GÜNÜ VERİLECEK'İcra-iflas hukuku dışındaki tüm sürelerin 13 Mart-15 Haziran arası, icra işlerinin ise 22 Mart-15 Haziran arası için durduğu belirtildi. 'Dolmak üzere olan süreler durmuşsa yeni bir süre verilecek mi?' kısmında ise şu ifadelere yer verildi: "Durma sürelerinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine 15 gün ve daha az kalmış süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden (16 Haziran) başlamak üzere 15 gün uzamış sayılacak. Daha önce satış günü verilmiş olsa bile bu işlemler de durmaya devam edecek. 15 Haziran'dan sonra yeni satış günü verilecek. Ancak yeni satış ilanı için tekrar ilan ücreti alınmayacak, bu ilan elektronik ortamda yapılacak."İŞLEME DEVAM EDECEK SÜRELER

Bilgilendirmede; suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri, Ceza Mahkemesi Kanunu'nda (CMK) yer alan koruma tedbirleri ile ilgili süreler, Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nda (HMK)  düzenlenen ihtiyari tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin sürelerin durmayacağı belirtildi. Ayrıca, Adli ve İdari Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye ve Bölge İdari Mahkemelerindeki duruşmalarında da Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla 15 Haziran'a kadar ertelendiği, Yargıtay ve Danıştay'daki duruşma erteleme yetkisinin ise bu mahkemelerin Başkanlar Kurulu tarafından kararlaştırılacağı belirtildi. Öte yandan, bu sürelerin salgının gidişatına göre değişebileceği de vurgulandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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