Adalet Bakanlığı'ndan Adnan Oktar açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adalet Bakanlığı'ndan Adnan Oktar açıklaması

Adalet Bakanlığı'ndan Adnan Oktar açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adalet Bakanlığı bazı yayın organları tarafından Adnan Oktar'ın Batman'a sevk edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı bazı yayın organları tarafından Adnan Oktar'ın Batman'a sevk edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bakanlık bünyesindeki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan cezaevinde bulunan Adnan Oktar'ın herhangi bir cezaevine naklinin planlanmadığını belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve muhtelif suçlardan, ceza infaz kurumunda barındırılan hükümözlü Adnan Oktar hakkında bazı basın yayın organlarında 'Batman iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği' yönünde haberler yer almaktadır. Adı geçen hükümözlü hakkında, herhangi bir nakil planlaması ya da verilmiş bir nakil emri bulunmamakta olup bu konuda basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adalet Bakanlığı, Adnan Oktar'ın Batman Cezaevi'ne nakledildiği iddialarını yalanladı
Adalet Bakanlığı, Adnan Oktar'ın Batman Cezaevi'ne nakledildiği iddialarını yalanladı
Adalet Bakanlığı, Adnan Oktar'ın 'Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği' iddiasını yalanladı
Adalet Bakanlığı, Adnan Oktar'ın "Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği" iddiasını yalanladı
Adnan Oktar, Batman'ın Beşiri ilçesindeki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi
Adnan Oktar, Batman'ın Beşiri ilçesindeki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Volkan Bozkır Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Bülent Ersoy Şevval Şahin Oktay Kaynarca
Spor Şenol Güneş Josef De Souza Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adalet Bakanlığı'ndan Adnan Oktar açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 10:43:04. #1.16#

title