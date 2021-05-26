Adalet Bakanlığı'ndan Adnan Oktar açıklaması

Adalet Bakanlığı bazı yayın organları tarafından Adnan Oktar'ın Batman'a sevk edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı bazı yayın organları tarafından Adnan Oktar'ın Batman'a sevk edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bakanlık bünyesindeki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan cezaevinde bulunan Adnan Oktar'ın herhangi bir cezaevine naklinin planlanmadığını belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve muhtelif suçlardan, ceza infaz kurumunda barındırılan hükümözlü Adnan Oktar hakkında bazı basın yayın organlarında 'Batman iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği' yönünde haberler yer almaktadır. Adı geçen hükümözlü hakkında, herhangi bir nakil planlaması ya da verilmiş bir nakil emri bulunmamakta olup bu konuda basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı