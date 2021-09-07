Adalet Bakanlığı mühendis alımı başvuru şartları 2021 neler?

Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 18 mühendis alacağını duyurdu ve başvuru şartlarını açıkladı. Yazılım geliştirme, yazılım test, veri tabanı yönetimi, yapay zeka geliştirme, bilgi güvenliği ve web önyüz geliştirme gibi alanlarda yapılacak mühendis alımları için detaylar belli oldu. Peki, Adalet Bakanlığı mühendis alımı başvurusu nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı mühendis alımı başvuru şartları 2021 neler?

Adalet Bakanlığı mühendis alımı başvuru şartları ilanla açıklandı. Bakanlık bünyesinde istihdam etmek üzere 18 mühendis alımı gerçekleştirilecek. Yazılım geliştirme, yazılım test, veri tabanı yönetimi, yapay zeka geliştirme, bilgi güvenliği ve web önyüz geliştirme gibi alanlarda yapılacak mühendis alımları için detaylar belli oldu. Peki, Adalet Bakanlığı mühendis alımı başvuru şartları neler, başvurular nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde...

MÜHENDİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylardan istenen genel başvuru şartları şu şekilde;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) 2020-KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

c) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 13/09/2021-24/09/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar eDevlet üzerinde Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar belirtilen gruplardan sadece 1 (bir) tanesine başvurulabilecektir. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

1. Bilgi ve tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve sair belgeler,

2. Fotoğraflı detaylı özgeçmiş,

3. Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-1),

4. SGK dökümü veya ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış çalışma belgesi, Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

5. Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2 formun "UYARI" bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve EK-2 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

ADALET BAKANLIĞI MÜHENDİS ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 13/09/2021-24/09/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar belirtilen gruplardan sadece 1 (bir) tanesine başvurulabilecektir. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.