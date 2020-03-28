Adalet Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin... Adalet Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Bilim Kurulunun önerisiyle iki hafta uzattı.

Adalet Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Bilim Kurulunun önerisiyle iki hafta uzattı. Kaynak: AA