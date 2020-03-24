Adalet Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında personele uzaktan eğitim verecek Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 50 bin 792 personele uzaktan eğitim verecek.

Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 50 bin 792 personele uzaktan eğitim verecek.

Adalet Bakanlığı, koronavirüs önlemlerine bir yenisini daha ekleyerek personel eğitiminde uzaktan eğitim modelini uygulamaya başladı.

Başta ceza infaz kurumları olmak üzere sıkı sıkıya uyguladığı koronavirüs önlemlerine bir yenisini ekleyen Bakanlık, kurum içi eğitim çalışmalarını uzaktan eğitim modeliyle yürütecek. Bu kapsamda hazırlanan iki eğitim modülü UYAP'a yüklendi.

Toplamda 50 bin 792 personelin faydalanacağı eğitim modülleri için gerekli test çalışmaları yapıldı. Başarıyla tamamlanan test süreci sonrasında ilgili personele uzaktan eğitim bağlantıları e-posta aracılığıyla gönderildi.

Uzaktan eğitimden faydalanacaklar arasında adliyelerde görev yapan yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcıları, zabıt katibi, icra katibi, memur ve veznedar unvanlarında toplam 50 bin 792 personel bulunuyor.

Kaynak: AA