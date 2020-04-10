Adalet Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında daha önce ceza infaz kurumlarında alınan... Adalet Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında daha önce ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin süresini Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 30 Nisan'a kadar uzattı.

Adalet Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında daha önce ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin süresini Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 30 Nisan'a kadar uzattı. - ANKARA Kaynak: İHA