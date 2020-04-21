Adalet Bakanlığı: "Korona virüse karşı adalet hizmetlerinde alınan tedbirlere ilişkin koordinasyon...
Adalet Bakanlığı: "Korona virüse karşı adalet hizmetlerinde alınan tedbirlere ilişkin koordinasyon toplantılarının altıncısı, Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
21.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:51
Adalet Bakanlığı: "Korona virüse karşı adalet hizmetlerinde alınan tedbirlere ilişkin koordinasyon toplantılarının altıncısı, Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi." - ANKARA
Kaynak: İHA