Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni -...
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Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni -...

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreninde konuştu.

09.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:47
Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni -...

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreninde konuştu.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni -...

Kaynak: AA

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Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni -...

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