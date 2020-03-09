Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni -... Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreninde konuştu.