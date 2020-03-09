Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni -...
Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreninde konuştu.
09.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:47
Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreninde konuştu.
Kaynak: AA
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