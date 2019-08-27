Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı İş Birliği Protokolü İmza Töreni

Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı İş Birliği Protokolü İmza Töreni

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Protokolün imzalanması Bakanların el sıkışması Fotoğraf çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu/hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülerine...

27.08.2019 11:13
Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı İş Birliği Protokolü İmza Töreni

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması

Protokolün imzalanması

Bakanların el sıkışması

Fotoğraf çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu/hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlenmesini içeren iş birliği protokolünü Hakimevi'nde imzaladı.

Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı İş Birliği Protokolü İmza Töreni
Kaynak: AA
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