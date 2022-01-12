Adalet Bakanlığı "Hukuk Eğitimi Sempozyumu" düzenleyecek

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığınca, hukuk eğitiminin niteliğinin artırılması amacıyla yarın Ankara'da "Hukuk Eğitimi Sempozyumu" düzenlenecek.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca, Yargı Reformu Strateji Belgesi (YRS) ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda (İHEP) yer alan "Hukuk eğitiminin niteliğinin artırılması" hedefi doğrultusunda düzenlenecek olan sempozyum, 8 ayrı oturumda yapılacak.

Hukuk eğitiminin günümüze kadar olan tarihsel sürecinin değerlendirileceği ve geleceğe yönelik politika önerilerinin belirleneceği sempozyum, yüksek yargı temsilcileri, akademisyenler, hakim-savcı adayları ve hukuk fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Alanında ihtisas sahibi 30 akademisyenin sunum yapacağı sempozyumda, hukuk eğitiminin tarihi, karşılaştırmalı hukuk ve öğrenci perspektifinden hukuk eğitimi, hukuk öğretiminde yeni metotlar, hukuk eğitiminin güncel sorunları ve çözüm önerileri ile hukuk eğitiminin geleceğine ilişkin strateji konuları değerlendirilecek.

Hukukçuların adaletin inşası sürecinde niteliklerinin artırılması, güncel hukuki gelişmelerden haberdar olmaları ve adli olayları değerlendirmede muhakeme yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedeflenen sempozyum, 14 Ocak'ta son bulacak.

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri

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