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Adalet Bakanlığı, Güvenli Ödeme Sistemi'nin nasıl çalıştığına ilişkin animasyon paylaştı

Adalet Bakanlığı, noterlerde ikinci el araç satışlarında zorunlu hale getirilen Güvenli Ödeme Sistemi'nin nasıl çalıştığına ilişkin hazırlanan animasyon videosunu paylaştı.

Adalet Bakanlığı, Güvenli Ödeme Sistemi'nin nasıl çalıştığına ilişkin animasyon paylaştı
15.08.2020 14:38 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:05

Adalet Bakanlığı, noterlerde ikinci el araç satışlarında zorunlu hale getirilen Güvenli Ödeme Sistemi'nin nasıl çalıştığına ilişkin hazırlanan animasyon videosunu paylaştı.

Adalet Bakanlığı uygulamaları arasında 3 Şubat'ta yurt genelinde başlatılan Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi, Ticaret Bakanlığının, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmeliği"nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanmasıyla birlikte ikinci el araç alım satımlarında zorunlu hale getirildi. Yönetmeliğe göre, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemenin nakit yapılması halinde taşıtın satış bedeli, yetkilendirilen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödenecek ve elektronik sistemin kullanılmasına ilişkin masraflar satıcıya aktarılan taşıt satış bedelinden mahsup edilecek.

Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ile vatandaşlar birçok kazanım sağlıyor. Uygulamayla birlikte nakit taşınması esnasında paranın çalınması veya kaybolması riskleri ortadan kalkıyor. Satış bedeli, noterde işlem gerçekleştirilmeden satıcını hesabına geçemeyeceğinden alım-satım daha güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Uygulama kapsamında yine taraflar alım satım işleminin her aşamasında alıcı ve satıcı SMS ve elektronik posta ile bilgilendiriliyor. Yine uygulama kapsamında tarafların anlaşamaması ve satış işleminin iptal edilmesi durumunda alıcı tarafından yatırılan para, kayıt esansında bildirilen banka hesabına iade edileceğinden dolandırıcılık gibi hileli davranışlardan zarar görme riski ortadan kalkıyor. Yeni uygulama ile birlikte bloke, çek ve benzeri masraflarla karşılaşılmadan satış işlemleri gerçekleştiriliyor.

Adalet Bakanlığı, "Noterlerde ikinci el araç satışlarında zorunlu hale getirilen güvenli ödeme sistemi nasıl çalışıyor?" notuyla Twitter hesabından paylaştığı animasyon videosunda sistemin nasıl çalıştığını anlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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