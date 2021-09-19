ADALET BAKANLIĞI GAZİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Adalet Bakanlığı personeli 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında gazileri ziyaret edip, dernek binalarının ihtiyaçlarına yönelik boya, tadilat, bakım, onarım ve temizlik işleri yaptı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürü Yunus Alkaç da Gaziler Günü'nde Kore Gazisi Haşim Duru'yu evinde ziyaret etti.

DENETİMLİ SERBESTLİK ÇALIŞANLARI GAZİLERİN YANINDA OLDU

Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 19 Eylül 1921'de 'Gazilik' unvanının verilmesinin yıldönümü ve Gaziler Günü dolayısıyla Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı, düzenlediği birçok etkinlik ile gazilerin yanında oldu.

Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yerleşkesinde Gaziler Haftası münasebetiyle yapılan programda, muharip gaziler, 15 Temmuz gazileri ve Güneydoğu Anadolu terör gazileri ağırlandı.

Ülke genelinde gerçekleştirilen Gaziler Günü Anma Etkinliklerinde ise 144 denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından Muharip Gaziler Dernekleri, Şehit ve Gaziler Dernekleri, Şehit ve Gazi Yakınları Dernekleri, Şehit Aileleri ve Gaziler Dernekleri, Harp Malulü Gaziler Dernekleri, Gazi Aileleri ve Yakınları Dernekleri, Kore Gazileri Dernekleri ve Kıbrıs Gazileri Dernekleri ziyaret edildi. Yapılan ziyaretler sonrasında derneklerin tamamının ihtiyaçları belirlenerek, denetimli serbestlik müdürlükleri personeli tarafından dernek hizmet binalarının boyanması, temizlenmesi, bahçelerinin bakım, onarım ve temizlik işlemleri yapıldı. Ayrıca denetimli serbestlik müdürlüklerinde "Gaziler Gününü Anma" konulu seminerler verildi.

CTE GENEL MÜDÜRÜNDEN KORE GAZİSİ'NE ZİYARET

CTE Genel Müdürü Yunus Alkaç da 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Kore Gazisi Haşim Duru'yu evinde ziyaret etti.

Kore'ye giden ilk Türk kafilesinde yer alarak Kore Savaşı'na katılan Gazi Haşim Duru savaşta bacağından yaralanmış ve bacağındaki kurşun çıkarılamamıştı. Güney Kore'nin başkenti Seul'de heykeli dikilen Gazi Haşim Duru'yu Kore Cumhurbaşkanı da ziyaret ederek heykelin küçük bir örneğini kendisine takdim etmişti. Şehit çocuğu olan Gazi Haşim Duru'nun oğlu Jandarma Astsubay Fatih Duru 1995 yılında Mardin Nusaybin'de PKK terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olmuştu.

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