Adalet Bakanlığı, Çocuklara ve Kadınlara Yönelik Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar ile Bu...

Adalet Bakanlığı, çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ile bu kapsamda uygulanan koruma tedbirlerinin ve delil mahiyetindeki görüntülerin yazılı, görsel ve sosyal medyada sıklıkla yer almaya başlaması nedeniyle konunun önemi ve hassasiyetine binaen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzalı genelge yayınlandığını açıkladı. 19.11.2018 09: 25: 51 TSI

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