Adalet Bakanlığı: Cezaevlerinde 1 milyon 102 bin kitap okundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adalet Bakanlığı: Cezaevlerinde 1 milyon 102 bin kitap okundu

ADALET Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerin geçen yıl 1 milyon 102 bin kitap okuduğunu açıkladı.

Adalet Bakanlığı: Cezaevlerinde 1 milyon 102 bin kitap okundu
20.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:48

ADALET Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerin geçen yıl 1 milyon 102 bin kitap okuduğunu açıkladı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; tutuklu ve hükümlülerin boş vakitlerini değerlendirmeleri ve kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için bakanlık tarafından ceza infaz kurumlarında kütüphaneler kuruldu. Ceza infaz kurumları bünyesinde oluşturulan bu kütüphanelerden geçen yıl tutuklu ve hükümlüler toplam 1 milyon 102 bin kitap ödünç alarak okudu.

HALK KÜTÜPHANELERİNDEN KİTAP ALABİLİYORLARAdalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerin halk kütüphanelerinden faydalanabilmesi için geçen yıl 24 Ekim'de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği protokolü imzalamıştı. Adalet Bakanlığı, imzaladığı bu protokolle tutuklu ve hükümlülere halk kütüphanelerinde bulunan 41 milyon kitaba ulaşma imkanı sağladı. Yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde 2 Aralık 2019 tahinden bugüne kadar hükümlü ve tutukluların talepleri doğrultusunda halk kütüphanelerinden 186 bin 500 kitap ödünç alınarak tutuklu ve hükümlülere ulaştırıldı.

Ayrıca bakanlık, ceza infaz kurumu kütüphanelerinin zenginleştirilmesi amacıyla önümüzdeki günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile 'Kitap Bağış Kampanyası' başlatılmasını planlıyor.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi Magazin
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi Magazin
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor Ekonomi
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada 3. Sayfa
Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor Magazin
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü Spor
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek
Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek
Yapı Kredi Kurban Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredi verecek
Yapı Kredi Kurban Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredi verecek
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler?
AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler?
110 yıllık tarihi olan Ankaragücü, Süper Lig'den 5. kez küme düştü
110 yıllık tarihi olan Ankaragücü, Süper Lig'den 5. kez küme düştü
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Sivasspor'a veda eden Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe'de 8 numaralı formayı giyecek
Sivasspor'a veda eden Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe'de 8 numaralı formayı giyecek
Tüketici derneklerinden araç kiralayacaklara çok önemli uyarı: Teslim almadan önce fotoğraf çekin
Tüketici derneklerinden araç kiralayacaklara çok önemli uyarı: Teslim almadan önce fotoğraf çekin
Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Toulouse'un başkanı oldu
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Toulouse'un başkanı oldu
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasını bekliyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasını bekliyor
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Dünyada sadece Bartın'da olan bitki türü keşfedildi
Dünyada sadece Bartın'da olan bitki türü keşfedildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Engin Altay Zeydan Karalar Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses Seyfi Dursunoğlu
Spor İrfan Buz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Muğla Beşiktaş Ayasofya Şampiyon
Şu an buradasınız: Adalet Bakanlığı: Cezaevlerinde 1 milyon 102 bin kitap okundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 14:58:59. #1.15#
title