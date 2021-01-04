Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü öğretmen alım başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen alım ilanı detayları!

Bazı kurumlar 2021 senesi için personel alım ilanlarını yayınlamaya başladı. Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere 40 kadrolu öğretmen alımı yapacak. Peki öğretmen alım başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü öğretmen alım ilanı açıklandı mı? Başvuru şartları nelerdir? Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü öğretmen alım başvuru koşulları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN İLANI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına sözlü sınav ile 9'uncu dereceli kadrolara, 35'i Erkek (Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için), 5'i Kadın (Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için) olmak üzere toplam 40 kadrolu öğretmen alımı yapılacaktır.

BAŞVURU DETAYLARI NELERDİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre bakanlıkça, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına sözlü sınav ile 9'uncu dereceli kadrolara, 35 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 40 kadrolu öğretmen alımı yapılacak.

Başvurular, 18 ile 29 Ocak 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek ve şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 2020 KPSSP3 puanı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacak. Başvuru aşamasında Yükseköğretim Bilgi Sisteminde yer alan öğrenim bilgileri dikkate alınacak.

Başvuru yapacak adaylar, işleminin nasıl yapılacağına dair hazırlanan e-Başvuru Kılavuzu'na (cte.adalet.gov.tr) adresinden ulaşabilecek. Başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Adaylardan, başvuru işlemini tamamladıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri istenirken, "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacak. Adaylar başvurularını iptal etmek istediği takdirde, yine e-Devlet üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilecek.

Adaylarda Türk vatandaşı olmak, erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması, güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması, görevini sürekli yapmasına engel bir durumunun olmaması ve ilgili yüksek öğretim kurumundan mezuniyetini belgeler diploma sahibi olması şartları aranacak.

Ayrıca başvuru sırasında adayların diploma, transkript, askerlik durum belgesi ve sertifikalarını (Pedagojik Formasyon Belgesi, tezsiz yüksek lisans, sınıf öğretmenliği sertifikası) e-Devlet'e yüklemeleri gerekecek.

Sözlü sınava, 2020 KPSS Lisans sınavına katılıp KPSSP3 puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere işe alım yapılacak sayının üç katı olan 120 kişi çağırılacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan sınava gelirken resimli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları istenecek.

Sözlü sınav, adayın atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20, genel kültür 20, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Ayrıca adaylara genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından da sorular yöneltilecek.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alması gerekiyor.

Sözlü sınava girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile sözlü sınav tarihleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) daha sonra ilan edilecek.

Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenerek sınavın bitiminden sonra kurumun internet sitesinde ilan edilecek. Ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Adaylarda aranacak şartlar;

657sayılıDevletMemurlarıKanunu,AdaletBakanlığıMemurSınav,AtamaveNakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

-Türk Vatandaşı olmak,

-TürkCezaKanununun53üncümaddesindebelirtilensürelergeçmişolsabile;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güvenikötüyekullanma,hileliiflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Erkekadaylariçinaskerlikleilgisibulunmamak,askerlikçağınagelmemişbulunmak,

askerlikçağınagelmişisemuvazzafaskerlikhizmetiniyapmışyahutertelenmişveyayedek sınıfına geçirilmiş olmak,

-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

-Görevinidevamlıyapmasınaengelolabilecekakılhastalığıveyabedenselözürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kuruluraporuilebelgelemek,(sağlıkkuruluraporusözlüsınavsonucundabaşarılıolan adaylardan istenecektir.)

-Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylıkkarşılığıokutacaklarıderslere ilişkinilântarihindekiçizelgede sayılanyükseköğretim programındanmezunolanlardaneğitimfakültesimezunlarıdışındakibölümleriçinsınıf öğretmenliğisertifikasıveyapedagojikformasyonbelgesibulunmakveyaalanıileilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,

b) Başvuru esnasında e-Devlet üzerine sisteme yüklenilecek belgeler;

-Diploma,

-Transkript,

-Sertifika(PedagojikFormasyonBelgesi,tezsizyükseklisans,sınıföğretmenliği sertifikası),

- Askerlik durum belgesi, (askerlikten muaf olanlar için buna ilişkin sağlık kurulu raporu)