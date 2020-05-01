Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarındaki tüm görüşmeler, ceza infaz kurumları arasındaki...
01.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:29
Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarındaki tüm görüşmeler, ceza infaz kurumları arasındaki nakiller ve aile görüşme odalarının kullanımını 15 Mayıs'a kadar erteledi.
Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarındaki tüm görüşmeler, ceza infaz kurumları arasındaki nakiller ve aile görüşme odalarının kullanımını 15 Mayıs'a kadar erteledi. - ANKARA
Kaynak: İHA