06.02.2020 12:33 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:38

Adalet Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosunu ve AB kurumlarını terör örgütlerine karşı mücadelede daha duyarlı olmaya ve teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA