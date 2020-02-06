Adalet Bakanlığı: AP'yi ve AB kurumlarını, teröristleri Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz

06.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:22

ADALET Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nu (AP) ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarını terör örgütlerine karşı mücadelede daha duyarlı olmaya ve teröristleri konferansa değil yüce Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz" denildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dün AP'de düzenlenen konferansa, PKK terör örgütünün sözde yönetici ve elebaşı statüsündeki bazı kişilerin de katılım sağladığı belirtildi. Türk yargısının uluslararası ölçekte peşinde olduğu teröristlere AP'de 'konuşmacı rolü' verilmesi, konuşmalarda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ve yakışıksız ifadelerin kullanılmasının vahim ve kabul edilemez olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Parlamento üyelerinin gözü önünde örgüt propagandası yaptırılması, AB müktesebatına da, terörle mücadeleye ilişkin uluslararası taahhütlere de aykırıdır. Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde Belçika Federal Savcılık yetkilileri, Belçika Yüksek Mahkemesi'nin PKK terör örgütü bağlantılı kişilere karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığını bildirmişti. Hukuku açıkça çiğneyen bu kararın, Avrupa Parlamentosundaki söz konusu skandal konferansı teşvik ettiği anlaşılmaktadır. 40 binden fazla vatandaşımızın ölümüne sebep olan PKK'ya açık bir destek mahiyetindeki bu gelişmelerin, geçmişte gerçekleşen terör eylemlerinden doğan sorumluluğa da ortak olmak anlamına geleceği açıktır. Bu nedenle, AP platformunun PKK sözcülüğüne zemin haline gelmesini hukukun evrensel değerleri ve Avrupa Konseyi'nin 2 Ekim 2017 tarihli 2017/1426 sayılı kararı karşısında son derece yanlış ve endişe verici bulmaktayız."'TERÖR İNSANLIK SUÇUDUR'Açıklamada Türkiye'nin, terörün her türlüsüne ve her çeşit terör örgütüne karşı samimi, hukuki ve kararlı mücadele sürdürdüğü vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, aynı yaklaşımı Avrupalı muhataplarından da haklı olarak beklemektedir. Terör bir insanlık suçudur ve bütün insanlığın ortak mücadelesini gerektirmektedir. Bu konuda sergilenen ikiyüzlü tutumu ve politik seçiciliği tarih not etmektedir. Avrupa Parlamentosunu ve AB kurumlarını terör örgütlerine karşı mücadelede daha duyarlı olmaya ve teröristleri konferansa değil, yüce Türk Adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz."

Kaynak: DHA