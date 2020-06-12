Adalet Bakanlığı: "ABD makamlarının Metin Topuz davası hakkındaki açıklamaları son derece talihsiz...
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Adalet Bakanlığı: "ABD makamlarının Metin Topuz davası hakkındaki açıklamaları son derece talihsiz...

Adalet Bakanlığı: "ABD makamlarının Metin Topuz davası hakkındaki açıklamaları son derece talihsiz ve yargı bağımsızlığı ilkesi bakımından düşündürücüdür.

Adalet Bakanlığı:
12.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:15

Adalet Bakanlığı: "ABD makamlarının Metin Topuz davası hakkındaki açıklamaları son derece talihsiz ve yargı bağımsızlığı ilkesi bakımından düşündürücüdür. ABD'li muhataplarımız, derin hayal kırıklığı yaşatan bir dava arayışındaysa, onlara FETÖ'nün kurduğu ihanet pazarından satın alınan tanıklarla, sahte ve sözde delillerle yürütülen Hakan Atilla yargılamasına bakmalarını tavsiye ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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