Adalet Bakanlığı 400 idare memuru öğrencisi alacak
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Adalet Bakanlığı 400 idare memuru öğrencisi alacak

12.11.2020 11:09 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:09
Adalet Bakanlığı 400 idare memuru öğrencisi alacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 300'ü erkek, 100'ü kadın olmak üzere 400 idare memuru öğrencisi alınacak.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 300'ü erkek, 100'ü kadın olmak üzere 400 idare memuru öğrencisi alınacak.

Kurumun, idare memuru öğrencisi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, başvurular 27 Kasım-11 Aralık 2020'de Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak, posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Başvuru için en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezuniyet, 35 yaşını bitirmemek, 2020 KPSS Lisans sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekecek.

Sözlü sınav ve mülakatı kazanarak öğrenciliğe kabul edilen adaylar, hizmet öncesi eğitime alınacak. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, idare memurluğuna atanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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