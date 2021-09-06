Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alacak
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Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınav başarı sırasına göre 18 mühendis, 8 çözümleyici pozisyonlarda personel alınacak.

Adaylar başvurularını 13-24 Eylül tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Adalet Bakanlığının internet adresi "www.adalet.gov.tr"de yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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