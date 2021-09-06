ADALET BAKANLIĞI 26 BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI YAPACAK

ADALET BAKANLIĞI 26 BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI YAPACAK Adalet Bakanlığı bilişim alanında çeşitli bölümlerden mezun 18 mühendis ile 8 çözümleyici personel alımı gerçekleştirecek.

ADALET BAKANLIĞI 26 BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI YAPACAK

Adalet Bakanlığı bilişim alanında çeşitli bölümlerden mezun 18 mühendis ile 8 çözümleyici personel alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere sözlü sınav başarı sırasına göre çeşitli pozisyonlarda mühendis ve çözümleyici kadrolarında toplam 26 personel alınacak. Adaylar başvurularını, 13 Eylül-24 Eylül 2021 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı " https://isealimkariyerkapisi. cbiko. gov. tr " adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Mühendislik başvuruları için fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak şartı aranacak.

Çözümleyici kadrosuna başvurmak isteyenlerin ise 4 yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekecek.

Ayrıca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak, Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, en az 1 yıl bilgi işlem merkezlerinde programcı olarak çalışmış olmak şartı aranacak.

Her iki kadrodaki personel alımı için başvuru sonuçları ve sözlü sınav tarihleri Adalet Bakanlığının internet sitesinde ilan edilecek. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Adalet Bakanlığının internet adresi "www. adalet. gov. tr"de yayımlandı.

İlan detaylarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz Açıklaması

Kaynak: Habermetre