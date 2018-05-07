Adalet Bakanlığı 2018'de 15 bin 500 Personel Alacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamasında, Adalet Bakanlığı bünyesine yakın zamanda adliye ceza ve infaz memuru alacağız dedi. Uzun zamandır beklenen müjdeli haber, Adalet Bakanı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Peki alımlar ne zaman olacak? Alım yapılacak kadrolar nelerdir?

15 BİN 500 MEMUR ALIMI YAPILACAK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül söz konusu alımlar ile ilgili konuşmasında yakın zamanda ilanın duyurulacağını belirterek ''Bu yıl mezun olacak öğrencilerden Kasım, Aralık ayında yeni hakim, savcı alımı düşünüldüğünü belirten Gül, "Bu sene mezun olan öğrenci arkadaşlarımız için bu sınavı da açacağız ve inşallah yakın zamanda, bu sene sonuna kadar göreve başlamak üzere toplam 15 bin 500 adliye ve ceza infaz personeli alacağız. Hükümetimiz olarak yine gençlerimizden bu anlamda istifade edeceğiz, yakın zamanda bu konuyla ilgili de ilana çıkacağız. Bakanlığımız bünyesine 15 bin 500 personel alımı gerçekleşecektir" ifadelerine yer verdi.

ALIM YAPILACAK KADROLAR NELER?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2018 yılı sonuna kadar toplam 15 bin 500 memur alımı yapılacağını açıkladı. Açıklamasında Gül, alım yapılacak kadroları saymadı fakat 10 bin 500 kişilik geniş kadrolu bir memur alımı yapılacağından kadro sayısı da geniş olacaktır. Buna göre söz konusu alımlar için zabıt katibi, infaz koruma memuru İKM gardiyan, mübaşir, teknisyen, şoför, hizmetli gibi kadrolara ataması yapılması öngörülmektedir.