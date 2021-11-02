AYDIN (Habermetre) - Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül Aydın'ı Ziyaret Etti

Bir dizi incelemelerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere İlimize gelen Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül, ilk önce ADÜ Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları" programına katıldı. Programa Vali Sayın Hüseyin Aksoy, protokol üyeleri ve davetliler iştirak etti.

Toplantıdan sonra Aydın Adliyesi ve akabinde Aydın Valiliği'ni ziyaret eden Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül, Vali Sayın Hüseyin Aksoy'dan ilimiz hakkında brifing aldı.

Bakan Gül, Valilik binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aydın'a yapılacak Adliye binasıyla ilgili bilgi veren Bakan Gül, "Aydın'ın Cumhurbaşkanımız liderliğinde her alanda yanındayız. Adliye alanı da biliyorsunuz ki Aydın'ımızın en önemli sorunu. Bu konuda çok önemli neticeler elde ettik. Aydın'ımıza yakışacak şekilde yaklaşık 100 bin metre kare kullanım alanına sahip adliye projesini tamamladık. Önümüzdeki ay ihalesi yapılacak. Yer teslimi yapılacak, inşaatına başlanacak. Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımız onayını verdi. Bütçesi hazırlandı. Mevcut adliyemizin on katı büyüklüğünde bir yer olacak. Tüm vatandaşlarımızın hizmetlerini çok daha iyi alacağı şekilde yapacağız. Bundan dolayı da gururluyuz" ifadelerini kullandı.

"En Kısa Zamanda İnşaat Başlayacak"

Bakan Gül, "Milletvekillerimizle, teşkilatımızla uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve Aydın'a yakışır mimarisiyle projemiz tamamlandı. Artık ümit ediyorum en kısa zamanda inşaat başlayacak. Yine Söke, Bozdoğan, Germencik Adliyelerimizin de yapımı projesi tamamlandı. Nazili Adliyemizin genişletilmesi hususunda da çalışmalarımız devam ediyor. Adalet alanında çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül, Aydın programı kapsamında; Efeler İlçesi Ayakkabıcılar Çarşısı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdikten sonra Nazilli Bayındır İlkokulu Uzlaşı Kütüphanesi açılışına katıldı. Daha sonra Nazilli Adliyesi'ni ziyaret eden Bakan Gül son olarak Koçarlı İlçesi Çakırbeyli Mahallesinde yapımı tamamlanan Adnan Menderes Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Programa Vali Sayın Hüseyin Aksoy ve protokol üyeleri iştirak etti.

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