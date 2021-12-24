Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül Adana'da

ADANA (Habermetre) - ADALET BAKANI SAYIN ABDULHAMİT GÜL ADANA'DA

Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül, bir dizi program gerçekleştirmek üzere Adana'ya geldi.

Bakan Gül'ü Adana'ya gelişinde havaalanında Vali Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru ile kent protokolü karşıladı.

Kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür eden Bakan Gül daha sonra Adana Valiliğini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül, Valilik Ek Hizmet Binasındaki(Tarihi Kız Lisesi) ziyaretlerinde ilk olarak Şeref Defterini imzaladı.

Kentimizi ziyaret eden Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül'ü misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Elban, kentin genel durumu hakkında Bakan Gül'e bilgiler verdi.

Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül, daha sonra Adana'daki toplantı ve ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere Valilikten ayrıldı.

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