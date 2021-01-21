Adalet Bakanı kim? Abdülhamit Gül kimdir, kaç yaşında? Ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Adalet Bakanı olarak Abdulhamit Gül atandı. Yeni kabinenin diğer üyeleri gibi Abdülhamit Gül'ün de kariyeri ve hayatı merak konusu oldu. Peki, Adalet Bakanı kim? Abdülhamit Gül kimdir, kaç yaşında? Ne dedi?

19 Temmuz 2017'den beri Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak görev yapan Adalet Bakanı kim? Abdülhamit Gül kimdir, kaç yaşında? Ne dedi?

ABDÜLHAMİT GÜL KİMDİR?

Abdulhamit Gül Türk hukukçu ve siyasetçi. 19 Temmuz 2017'den beri Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak görev almaktadır. 12 Mart 1977'de Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamladı. Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı.

Lise yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum örgütlerinin farklı kademelerinde görev aldı. Gençliğin eğitimi, sivil toplum faaliyetlerine ve siyasete kazandırılması konusunda faaliyetler yürüttü. Siyasi, güncel, edebi konularda çeşitli gazete ve dergilerde makale ve denemeleri yayımlandı.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyeliğine seçildi. Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

25., 26. ve 27. Dönemde Gaziantep Milletvekili seçildi. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan, 2. ve 3. Olağanüstü Büyük Kongrelerinde yeniden MKYK Üyeliğine seçildi ve AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirildi.

19.07.2017 tarihinde 65. Hükümette Adalet Bakanlığı görevine getirildi. Evli ve üç çocuk babasıdır.