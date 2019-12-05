05.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:50

Adalet Bakanı Gül: : "Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan 'iyi hal' gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır."

Kaynak: AA