Adalet Bakanı Gül: : "Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli...
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Adalet Bakanı Gül: : "Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli...

Adalet Bakanı Gül: : "Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan 'iyi hal' gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır.

05.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:50
Adalet Bakanı Gül: :

Adalet Bakanı Gül: : "Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan 'iyi hal' gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır."

Kaynak: AA
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