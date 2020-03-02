Adalet Bakanı Gül: "Yunanistan güvenlik güçlerinin evlerini, yurtlarını, vatanlarını terk etmek...
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Adalet Bakanı Gül: "Yunanistan güvenlik güçlerinin evlerini, yurtlarını, vatanlarını terk etmek...

Adalet Bakanı Gül: "Yunanistan güvenlik güçlerinin evlerini, yurtlarını, vatanlarını terk etmek zorunda kalan mazlumlara yönelik insanlık dışı müdahalelerini endişe ile takip ediyoruz.

02.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:12
Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Yunanistan güvenlik güçlerinin evlerini, yurtlarını, vatanlarını terk etmek zorunda kalan mazlumlara yönelik insanlık dışı müdahalelerini endişe ile takip ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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