Adalet Bakanı Gül: "Yunanistan güvenlik güçlerinin evlerini, yurtlarını, vatanlarını terk etmek...
Adalet Bakanı Gül: "Yunanistan güvenlik güçlerinin evlerini, yurtlarını, vatanlarını terk etmek zorunda kalan mazlumlara yönelik insanlık dışı müdahalelerini endişe ile takip ediyoruz.
02.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:12
Adalet Bakanı Gül: "Yunanistan güvenlik güçlerinin evlerini, yurtlarını, vatanlarını terk etmek zorunda kalan mazlumlara yönelik insanlık dışı müdahalelerini endişe ile takip ediyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA