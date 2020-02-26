Adalet Bakanı Gül, Yunanistan'da seçilmiş müftüye verilen hapis cezasını kınadı

26.02.2020 23:24 | Son Güncelleme: 26.02.2020 23:24

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunanistan'da, "makamı gasbetmek"le suçlanan İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'nin, 4 ay hapis cezasına çarptırılmasını kınadı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'ye 'namaz kıldırdı' diye verilen hapis cezası, Batı Trakya'daki Türklerin yaşadıkları hukuksuzlukları gösteren somut bir örnektir. Yunan yargısını kınıyor, ülkedeki din ve vicdan özgürlüğü ihlallerine bir an önce son verilmesini bekliyoruz."

Kaynak: AA