Adalet Bakanı Gül Yer Sofrasında İftar Yaptı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçim çalışmalarına devam ettiği Gaziantep'te yer sofrasında iftar yaptı.

Seçim çalışmaları kapsamında Türkiye'nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Parkı'na giden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, burada iftar yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Gül, parkta kurulan yer sorasında vatandaşlarla iftar yaptı.

Gül, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak, "Türkiye'nin en büyük parkı Yeşilvadi'de hemşehrilerimizin iftar neşesine ortak olduk. Gençlerimizin de birlik, bereket ve bolluk için ilk oyları AK Parti'ye" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP