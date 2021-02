Adalet Bakanı Gül: Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Bakan Gül, yapılacak olan hukuk reformu ile Türkiye'nin daha da özgürleşeceğini belirterek, "Türkiye'de darbenin tortularının kaldığı anayasaya, darbe anayasasının zihniyetine son vereceğiz. Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Gaziantep il kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans ile katıldığı kongrede, çevre illerden gelen milletvekilleri ve belediye başkanları ile partililer yer aldı.

Kongrede konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'de hukuk reformunu kararlı bir şekilde sürdürdüğünü ve ülkede özgürlüğü daha da artıracaklarını ifade etti. Yeni anayasayı milletle birlikte yapacaklarını aktaran Bakan Gül, şöyle konuştu: "Türkiye'de darbenin tortularının kaldığı anayasaya, darbe anayasasının zihniyetine son vereceğiz. Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız. Anayasa toplumsal sözleşmedir. Diyarbakır'ın da Edirne'nin de zenginin de fakirin de kadının da erkeğin gencin de yaşlısının da memurun da işçinin de kendisini gördüğü, ruhuyla bu benim anayasam dediği anayasayı da normatif belgeyi de yine milletle beraber yapacağız. Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını inşallah milletimizle beraber ortadan kaldıracağız. Sivil anayasayı, yeni anayasayı tüm ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz. El birliğiyle 83 milyonun 'Evet bu benim anayasam, ben burada kendimi görüyorum' dediği bir yapıyı beraber kuracağız. AK Parti 19 yılda çok önemli reformlar yaptı, yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü bizim yolumuz millet yoludur, Türkiye'nin daha da güçlenmesi yoludur. Bunu da Cumhur İttifakı ile hep birlikte yapacağız. Reformdan rahatsız olanlar nerede olursa olsun, onları rahatsız etmeye devam edeceğiz."'AK PARTİ NE ZAMAN REFORM DESE BİRİLERİ PANİKLİYOR'Adalet Bakanı Gül, AK Parti'nin reform söylemlerinin birilerini paniklettiğini de belirterek şöyle devam etti: "AK Parti ne zaman reform dese birileri paniklemiş, hop oturup kalkmıştır. Çünkü statükoları değişecek, pozisyonları elden gidecek diye durum demokratları, vaziyet demokratları her zaman reformun ve bu anlamdaki adımların karşısında çıkmıştır. Parti kapatmalar, sokak eylemleriyle milletin önünü kesmeye çalıştılar ama onlar ne yaparsa yapsın biz bu millet için reformları yapmaya devam edeceğiz. Birisi çıkmış, 'Erdoğan gitsin de ben her şeyimi veririm' diyor. ya kardeşim 'Bu ülkede demokrasi gitmesin, hukuk gitmesin, bayrak inmesin diye her şeyimi veririm' diyen Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi canını bu ülke için veriyordu, demokrasi ve bu millet için veriyordu. Bu milletin adamı siz ne yaparsanız yapın, ne derseniz deyin bu milletle yol yürüyecektir."'CHP'NİN REFORMU, KAZANILMIŞ HAKLARININ ORTADAR KALDIRILMASIDIR'AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise konuşmasında yapılacak olan reformlardan bazı kesimlerin rahatsız olduğunu dile getirerek, "CHP'nin reformu, Türkiye'nin kazanılmış haklarının ortadan kaldırılmasıdır. Bunlara bu devlet asla müsaade etmeyecek. Yeni ve çağdaş anayasanın yapılması milletimiz için zorunluluktur. Şimdi TSK'nın şerefli mensupları siyasete müdahale etmek yerine harekatlara başkanlık yapıyor. Yeni sistemin gerektirdiği şekilde yeni anayasa yapılması gerekir. Bu anayasayı müzakere yaparak yapmak istiyoruz. Meşru zeminlerde konuşup tartışacağız. Önümüzdeki dönem, atılım dönemi olacak" diye konuştu.Numan Kurtulmuş, Türkiye'de her gün siyasette birtakım kavgalar olduğunu, bu kavgaların dışında kalarak hizmet yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz yolumuzda yürüyoruz, onun için inandığımızı yolda yürümek önemlidir. Sağdan soldan siyasetin zehirli birtakım sözlerle kirletmeye çalışanlar oluyor, bunlara aldırmayacağız. Ağzının payını vereceğiz ve yolumuzdan çekilmelerini sağlayacağız. Biz kendi işimize bakmaya devam edeceğiz. Çünkü suyu taşıyan biziz, testiyi kıranlar onlardır. Türkiye'yi kabına sığmayacak şekilde geliştirmek için çabalayan bizleriz. Üzüm yemek isteyen biziz, bağcıyı dövmek isteyen onlardır. Biz onların bunları yaptıklarını bileceğiz, ama yolumuza devam edeceğiz. Bu beyler, 28 Şubat'ın karanlık dehlizlerinde kalmışlar. O günü hiç unutmuyorum. Koskoca adamlar dışarı diyerek bir milletvekillerine rıza gösteremediler. O dönemin savcıları bir militan gibi seçilmiş milletvekilini oradan alıp dışarıya çıkarmak istediler. Şimdi başörtülü kardeşlerimiz her yerde var. Artık kimseyi ne mezhep ne din ne inanç konusunda ayırt etmesine izin vermeyeceğiz. 1942 yılında CHP iktidarda iken Türkiye'de gençlere ne dağıtılıyordu biliyor musunuz? CHP yönetiminde bu milletinin çocuklarına ekmek karnesi dağıtılıyordu. Şu anda bu ülkenin çocuklarına tablet, bilgisayar dağıtılıyor. Toplamda 68 bin bilgisayar sadece bu şehirde dağıtılmış. CHP ile bizim aramızdaki fark budur. Bu beylerin Türkiye'nin siyasetini zehirlemesine müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ