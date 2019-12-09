Adalet Bakanı Gül: "(Yeni İnsan Hakları Eylem Planı) Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı...
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Adalet Bakanı Gül: "(Yeni İnsan Hakları Eylem Planı) Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı...

Adalet Bakanı Gül: "(Yeni İnsan Hakları Eylem Planı) Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı sıra diğer uluslararası belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız."

09.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:20
Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "(Yeni İnsan Hakları Eylem Planı) Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı sıra diğer uluslararası belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız."

Kaynak: AA
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