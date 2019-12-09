09.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:20

Adalet Bakanı Gül: "(Yeni İnsan Hakları Eylem Planı) Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı sıra diğer uluslararası belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız."

Kaynak: AA