Adalet Bakanı Gül: "(Yeni İnsan Hakları Eylem Planı) Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı...
Adalet Bakanı Gül: "(Yeni İnsan Hakları Eylem Planı) Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı sıra diğer uluslararası belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız."
09.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:20
Adalet Bakanı Gül: "(Yeni İnsan Hakları Eylem Planı) Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı sıra diğer uluslararası belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız."
Kaynak: AA