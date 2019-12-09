ADALET BAKANI GÜL: YENİ BİR İNSAN HAKLARI EYLEM PLANINI HAZIRLIYORUZ

09.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:45

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, DHA

İstanbul'da 'İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin Açılış Konferansına' katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz" dedi.

Konferansın açılışına katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz. Bu kapsamda yapacağımız düzenlemeler demokrasimizin daha da güçlendirilmesine hizmet edecektir. Temel hak ve özgürlükler alanında yeni adımlar atılacaktır. İlk eylem planı 2014 yılında hazırlanmıştı. Bu planda AİHM nezdindeki ihlal alanlarını çözmeye yönelik faaliyetler ön görülmüştü. Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı sıra diğer belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız. Bu belgenin de 82 milyonun belgesi, eylem planı olmasını hedefliyoruz. Özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü alanında ihtiyaç analizleri yapılmasını da ön görüyoruz" dedi.

Gül sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz 17 yıllık süreçte başta anayasa ve temel yasalarda olmak üzere çok önemli değişiklikler yapıldı. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi'ne temel hak ve özgürlükler alanında bireysel başvuru hakkı getirilmesi, Askeri Mahkemelerin kaldırılması, sivil askeri yargı ayrımına son verilmesi. Kişisel verilen korunması hakkının yasal güvenceye ve kurumsal zemine kavuşması gibi temel hak ve özgürlüklere odaklı yenikler hayata geçirilmiştir"

"TERÖRLE ORTAK MÜCADELE ANLAMINDA ÇOK ÖNEMLİ"Terörle mücadelenin Türkiye'nin insan hakları mücadelesi olduğunu ifade eden Gül, "Terörle mücadelenin bir insan hakları mücadelesi olduğunu da hatırlamak isterim. Türkiye FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütleri mücadele ederken insan hakları temelinde bu mücadelesini yapmaktadır. Özellikle suçluların iadesi yönelik iade talepleri uluslararası sözleşmeler çerçevesinde destek verilmesi ve bu taleplerin gerçekleştirilmesi Türkiye'nin uluslararası belgelerden kaynaklanan bir hakkıdır. Bunun da terörle ortak mücadele anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Konferansın, Yargıtay Birinci Başkanı, İsmail Rüştü Cirit, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Maria Pejcınovıc Burıc ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in açılış konuşmaları ile başladı.

Görüntü dökümü: --------------Gül'ün açıklamaları

-Çavuşoğlu'nun açıklamaları

Kaynak: DHA