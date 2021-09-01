Adalet Bakanı Gül, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması
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Adalet Bakanı Gül, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

Adalet Bakanı Gül, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu adli yıla da geçtiğimiz yıldan devraldığımız reform adımlarıyla başlıyoruz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu adli yıla da geçtiğimiz yıldan devraldığımız reform adımlarıyla başlıyoruz. Yeni dönemde de hukukun üstünlüğünü tahkim etmek, adalete erişimi güçlendirmek için reform stratejimizin izini sürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Gül, adli yıl açılışına ilişkin mesaj yayımladı.

Adalet teşkilatı ve yargı camiası için yeni bir adli yıl ve çalışma döneminin başladığını, her adli yıl başında olduğu gibi bugün de heyecanlı, mutlu ve umutlu olduklarını vurgulayan Gül, adliyelerin adalet duygusunun ikametgahı olduğuna değindi.

Yargının milletin göz bebeği, adaletin mülkün temeli, adaletin temelinin ise insan, insan onuru ve hakkı olduğuna dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"İnsan onurunu ve hakkını korumayı, bütün adalet hizmetlerinin en temel misyonu olarak görüyoruz. Bu çerçevede hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile 'güven veren ve erişilebilir adalet' vizyonumuzu ortaya koyduk. Aynı perspektiften doğan İnsan Hakları Eylem Planı ile de ölçülebilir, izlenebilir, somut faaliyetler öngördük. Bugüne kadar, yargıda hedef süre, lekelenmeme hakkı, seri muhakeme, uzlaşma, arabuluculuk, e-Duruşma, e-Tebligat, adli görüşme odaları, savunma hakkının güçlendirilmesi, kesintisiz noterlik hizmetleri gibi pek çok alanda çağın ilerisinde yenilikleri hep birlikte hayata geçirdik.

Bu adli yıla da geçtiğimiz yıldan devraldığımız reform adımlarıyla başlıyoruz. Yeni dönemde de hukukun üstünlüğünü tahkim etmek, adalete erişimi güçlendirmek için reform stratejimizin izini sürmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve öncülüğünde dün olduğu gibi bugün de reform irademizin arkasındayız. Şüphesiz, en iyi reform, en iyi uygulamadır. Türk yargısının insan haklarına dayalı hukuk devleti ilkesinin ışığında, her bir yeniliği en iyi şekilde uygulamaya devam edeceğine inancım tamdır. Bu vesileyle, ülkemizin her köşesinde milletimize adalet hizmetini sunan bütün hakimlerin, savcıların, avukatların ve çok değerli personelimizin yeni adli yılını kutluyor; 'Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır' anlayışıyla, bu kapıya başvuran herkesin gecikmeksizin adalete erişeceği bir yıl olmasını diliyorum. 2021-2022 Adli Yılı, ülkemize, milletimize ve hukuk camiamıza hayırlı olsun."

Bu arada Bakan Gül, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video mesajda, yeni adli yılı kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

Adalet Bakanı Gül: 'Bu adli yıla da reform adımlarıyla başlıyoruz.
Adalet Bakanı Gül: "Bu adli yıla da reform adımlarıyla başlıyoruz.
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