Adalet Bakanı Gül: 'Yargıyı yargıya bırakacak bir hukuk kültürünü medyasıyla, siyasetiyle, akademi ve sivil toplum kuruluşlarıyla hep beraber... - Haberler
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Adalet Bakanı Gül: "Yargıyı yargıya bırakacak bir hukuk kültürünü medyasıyla, siyasetiyle, akademi ve sivil toplum kuruluşlarıyla hep beraber...

AA / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel
Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Yargıyı yargıya bırakacak bir hukuk kültürünü medyasıyla, siyasetiyle, akademi ve sivil toplum kuruluşlarıyla hep beraber oluşturmamız gerekiyor.

Adalet Bakanı Gül: "Yargıyı yargıya bırakacak bir hukuk kültürünü medyasıyla, siyasetiyle, akademi ve sivil toplum kuruluşlarıyla hep beraber oluşturmamız gerekiyor."

AA / İsmail Özdemir - Son Dakika Haberleri
Adalet Bakanı Gül: 'Hepimizin ortak vicdanına hitap eden olayların soruşturma veya davalarını, tarafsız yargıyı yıpratma kampanyasına dönüştürme...

Adalet Bakanı Gül: "Hepimizin ortak vicdanına hitap eden olayların soruşturma veya davalarını, tarafsız yargıyı yıpratma kampanyasına dönüştürme...
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Haber: Adalet Bakanı Gül: 'Yargıyı yargıya bırakacak bir hukuk kültürünü medyasıyla, siyasetiyle, akademi ve sivil toplum kuruluşlarıyla hep beraber... - Haberler
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