Adalet Bakanı Gül: "Yargının itibar suikastları için bir aparat, araç olarak kullanılmasına izin...
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Adalet Bakanı Gül: "Yargının itibar suikastları için bir aparat, araç olarak kullanılmasına izin...

Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı fonu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelişi Katılımcılar Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması VAN- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısın'da konuştu.

13.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:25
Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı fonu

Adalet Bakanı 'ün salona gelişi

Katılımcılar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması VAN- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısın'da konuştu. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Adalet Bakanı Gül: "Yargının itibar suikastları için bir aparat, araç olarak kullanılmasına izin...
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