Adalet Bakanı Gül: "Yargının itibar suikastları için bir aparat, araç olarak kullanılmasına izin...
Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı fonu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelişi Katılımcılar Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması VAN- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısın'da konuştu.
13.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:25
Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı fonu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelişi
Katılımcılar
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması VAN- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısın'da konuştu. (3)
Kaynak: AA