Adalet Bakanı Gül: "Yargı ve sorunları tüm milletin ortak sorunlarıdır"
Haberler » Politika » Adalet Bakanı Gül: "Yargı ve sorunları tüm milletin ortak sorunlarıdır" - Haberler

Adalet Bakanı Gül: "Yargı ve sorunları tüm milletin ortak sorunlarıdır"

TBMM Genel Kurulunda, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

11.12.2019 23:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:22
Adalet Bakanı Gül:

TBMM Genel Kurulunda, , , Danıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Genel kuruldaki görüşmelere katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir konuşma yaptı.(2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Adalet Bakanı Gül: "Yargı ve sorunları tüm milletin ortak sorunlarıdır"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler