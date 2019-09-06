Adalet Bakanı Gül: "Yargı reformunda birinci paketimiz düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da...

06.09.2019 12:42

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı reformunda birinci paketimiz düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güvenceye alıcı, tutuklamadaki keyfiliği kaldıran düzenlemeler içeriyor" dedi.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı muhabirleriyle bir araya geldiği kahvaltı sonrasında bir süre sohbet etti. Çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunan Bakan Gül, infaz düzenlemesinin yeni yasama döneminde Meclisin ilk maddelerinden olmasını beklediklerini söyleyerek, "Alternatifli çalışmalarımızı yaptık. İnfaz sürelerinin tek tek masaya yatırılması, şartlı tahliye gibi ancak son kararı parlamento verecektir" ifadelerini kullandı.



Yargı Reformu Stratej Belgesi'ne ait ilk yargı paketine değinen Bakan Gül, "Yargı reformunda birinci paketimiz düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güvenceye alıcı, tutuklamadaki keyfiliği kaldıran düzenlemeler içeriyor. Ayrıca Meclise gelecek ilk pakette soruşturma aşamasında tutukluluk için üst sınır konusu olacak, terör suçlarının süresi diğerlerinden daha uzun olacak" dedi.



Bakan Gül, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşısının iadesi konusunda ABD tarafından somut bir adım atılmadığını, Türkiye'nin tüm belgeleri ilettiğini de bildirdi.



Kadına şiddet konusunda ise Bakan Gül, "Bir çocuğun, bir kadının ölmesini, şiddete maruz kalmasını önleyecekse değil kanun, anayasayı bile değiştiririz" ifadelerini kullandı.



Nafaka konusunda temel olarak kadının mağdur olmaması gerektiğini kaydeden Bakan Gül, "Bizim görüşümüz kadını mağdur etmeden bir süre verilmesi" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA