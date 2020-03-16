Adalet Bakanı Gül - Yargı hizmetlerinde koronavirüs tedbirleri
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıkta koronavirüs tedbirleri hakkında basın toplantısı düzenledi.
16.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:44
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıkta koronavirüs tedbirleri hakkında basın toplantısı düzenledi. (1)
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Kaynak: AA
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