Adalet Bakanı Gül: "Yakın zamanda birinci yargı paketi gündeme gelecektir"

Adalet Bakanı Gül: "Yakın zamanda birinci yargı paketi gündeme gelecektir"

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Merkezi'nden çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Gül:

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Merkezi'nden çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
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