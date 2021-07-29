Adalet Bakanı Gül, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Perez'i kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adalet Bakanı Gül, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Perez'i kabul etti

Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Maikel Jose Moreno Perez ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Maikel Jose Moreno Perez ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, terörizmle uluslararası mücadelenin önemine değinildi ve iki ülke arasındaki mevcut adli iş birliğinin daha da güçlendirilmesi hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Adalet Bakanı Gül, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Perez'i kabul etti
Adalet Bakanı Gül, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Perez'i kabul etti
Adalet Bakanı Gül, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Perez'i kabul etti
Adalet Bakanı Gül, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Perez'i kabul etti
Adalet Bakanı Gül, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Perez'i kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Bilgiç Mustafa Destici Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Ece Erken Çağatay Akman Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adalet Bakanı Gül, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Perez'i kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 13:56:38. #1.14#

title