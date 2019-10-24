Adalet Bakanı Gül: "Vatandaşımızın yargıya güveni artacak"

24.10.2019 14:15

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek yargı sisteminde yeni bir düzenleme var. Seri ve basit yargılama. Vatandaşlarımız mahkemelerde gidip gelen değil, 'geç gelen adalet adalet değildir' anlayışıyla yeni bir sistemde daha hızlı, adil ve makul kararların verildiği süreçte usul getirecek. Vatandaşlarımızın yargıya güveni artacak. Yapanın yanına kar kalıyor anlayışını ortadan kaldıracak bu çalışmalar devam edecek" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la imzaladığı işbirliği protokolünün ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Birinci yargı paketinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Bakan Gül, "Birinci yargı paketi Cumhurbaşkanımızın onayıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tabii 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' böyle bir paketle bitecek bir kanun düzenlemesi değil. Kanun gerektiren uygulamalar, mevzuatta ikinci düzenlemeler gerektiren konular var. Farklı kurumların bu reforma katkı yapması gereken hususlar var. 5 yıllık süreç için açıklanan reformun önemli bir etabı 1'inci yargı paketiyle yürürlüğe girmiştir" ifadelerini kullandı.

"EN İYİ REFORM, EN İYİ UYGULAMADIR"

Bakan Gül, yürürlüğe giren birinci yargı paketini genel hatlarıyla açıklayarak, "Genel hatlarıyla düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güçlendiren, ifade özgürlüğünü teminat altına alan, uygulamada tutukluluk sürelerinin keyfi bir şekilde uzadığına dair bir istisna da olsa bir takım uygulama eksikliklerini ortadan kaldıran düzenlemeler ve düşünce ifade özgürlüğüne yönelik verilen cezaların Yargıtay'a taşınması, Yargıtay gözüyle de bakılması hususu; yine kadın ve çocuğa şiddet ve istismarda mağdur haklarını daha da genişleten pozitif düzenlemeler var. En iyi reform, en iyi uygulamadır. Düzenlemelerin yanında uygulamanın da sağlıklı bir şekilde hayata geçmesi lazım" şeklinde konuştu.

"GEÇ GELEN ADALET ADALET DEĞİLDİR"

1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek yargı sistemindeki düzenlemelerin vatandaşın hayatını kolaylaştıracağını söyleyen Gül, "Özellikle 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek yargı sisteminde yeni bir düzenleme var. Seri ve basit yargılama. Vatandaşlarımız mahkemelerde gidip gelen değil, 'geç gelen adalet adalet değildir' anlayışıyla yeni bir sistemde daha hızlı, adil ve makul kararların verildiği süreçte usul getirecek. Vatandaşlarımızın yargıya güveni artacak. Yapanın yanına kar kalıyor anlayışını ortadan kaldıracak bu çalışmalar devam edecek. Elbette 2'nci ve 3'üncü paketlerde reform belgesindeki hususlar AK Parti'nin öncülüğünde değerli milletvekillerimizin oylarıyla yine kanunlaşacaktır. Birinci paket ceza yargılamasıyla ilgiliydi. İkinci pakette de hukuk muhakemesiyle ilgili düzenlemeler. Bunu Cumhurbaşkanımız Kızılcahamam'daki kampında da söyledi. Meclisin takdiriyle ortaya çıkan reformların hayata geçeceğine inanıyoruz. Ülkemiz ve yargı camiası için hayırlı olsun" diye konuştu.

"CEZASIZLIK ALGISINI ORTADAN KALDIRICI REFORMLARDA DÜZENLEMELER VAR"

Gündemde olan infaz düzenlemelerine de değinen Gül, "İnfaz düzenlemesi yargı paketinin haricinde bir uygulama. Bizim AK Parti olarak özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırıcı reformda bazı düzenlemeler var. İnfazla ilgili yaşlı ve kadınların infazının daha çağdaş bir şekilde evde, hafta sonu infaz gibi bir takım düzenlemeler var. Burada infazla ilgili farklı hususlar Meclisin takdirinde, partilerin görüşünde, siyaseten verilecek kararla şekillenecektir" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA