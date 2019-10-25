Adalet Bakanı Gül'ün ziyaretleri
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Şanlıurfa Adalet Sarayı ziyareti Adalet Bakanı Gül'ün Valilik ziyareti Adalet Bakanı Gül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyareti Adalet Bakanı Gül'ün Balıklıgöl ziyareti Adalet Bakanı Gül'ün AK Parti İl Başkanlığı ziyareti ŞANLIURFA...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Şanlıurfa Adalet Sarayı ziyareti
Adalet Bakanı Gül'ün Valilik ziyareti
Adalet Bakanı Gül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyareti
Adalet Bakanı Gül'ün Balıklıgöl ziyareti
Adalet Bakanı Gül'ün AK Parti İl Başkanlığı ziyareti ŞANLIURFA - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Erin, Bakan Gül'e kentte yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.
VİDEO: Adalet Bakanı Gül'ün ziyaretleri