Adalet Bakanı Gül'ün ablası kazada yaralandı
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Adalet Bakanı Gül'ün ablası kazada yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adalet Bakanı Gül'ün ablası kazada yaralandı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ablası Sabiha Doğan, trafik kazasında yaralandı.

Adalet Bakanı Gül'ün ablası kazada yaralandı

GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ablası Sabiha Doğan, trafik kazasında yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Nurdağı arasında bulunan Asmalı Kırsal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ablası Sabiha Doğan'ın içinde bulunduğu araç kaza yaptı. İki aracın karıştığı kazada Doğan ile beraber 5 kişi yaralandı. 5 yaralı, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazanın ardından Gaziantep Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın ve Gaziantep milletvekilleri hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Adalet Bakanı Gül'ün ablası kazada yaralandı
Adalet Bakanı Gül'ün ablası kazada yaralandı
Adalet Bakanı Gül'ün ablası kazada yaralandı
Adalet Bakanı Gül'ün ablası kazada yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı

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