Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'yi, Gaziantep'i Daha da Büyütmeyi Hep Beraber Sağlayacağız" –
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması - Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'yi, Gaziantep'i daha da büyütmeyi hep beraber sağlayacağız"GAZİANTEP (AA) – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması - Adalet Bakanı Gül:
"Türkiye'yi, Gaziantep'i daha da büyütmeyi hep beraber sağlayacağız"
GAZİANTEP (AA) – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.
Kaynak: AA