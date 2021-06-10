Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'nin yönü reformlara dönüktür"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'nin yönü reformlara dönüktür"

Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlığın Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi'nin ortak yürüttüğü Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesinin açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı

Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlığın Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi'nin ortak yürüttüğü Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesinin açılış törenine katıldı. (1)

Adalet Bakanı Gül: 'Türkiye'nin yönü reformlara dönüktür'
Adalet Bakanı Gül: 'Türkiye'nin yönü reformlara dönüktür'
Adalet Bakanı Gül: 'Türkiye'nin yönü reformlara dönüktür'
Adalet Bakanı Gül: 'Türkiye'nin yönü reformlara dönüktür'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Türkiye'de 6 bin 454 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 87 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 454 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 87 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika... Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: 'Kırgızistan, Türkiye'nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor'
Son dakika... Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: "Kırgızistan, Türkiye'nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Fatma Turgut Selçuk Balcı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Şenol Güneş Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'nin yönü reformlara dönüktür" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 11:48:58. #1.14#

title