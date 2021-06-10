Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'nin yönü reformlara dönüktür"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlığın Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi'nin ortak yürüttüğü Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesinin açılış törenine katıldı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı
Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlığın Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi'nin ortak yürüttüğü Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesinin açılış törenine katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç