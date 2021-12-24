Adalet Bakanı Gül: "Hizmetlerimize dur durak bilmeden devam edeceğiz" - Haberler
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Adalet Bakanı Gül: "Hizmetlerimize dur durak bilmeden devam edeceğiz"

AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay'ın partiye katılanlara rozet takması ADANA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

ADANA (AA) - Ak Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay'ın partiye katılanlara rozet takması ADANA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (3)

Adalet Bakanı Gül: Hizmetlerimize dur durak bilmeden devam edeceğiz

Adalet Bakanı Gül: Hizmetlerimize dur durak bilmeden devam edeceğiz

Adalet Bakanı Gül: Hizmetlerimize dur durak bilmeden devam edeceğiz

Adalet Bakanı Gül: Hizmetlerimize dur durak bilmeden devam edeceğiz

Adalet Bakanı Gül: Hizmetlerimize dur durak bilmeden devam edeceğiz

Adalet Bakanı Gül: Hizmetlerimize dur durak bilmeden devam edeceğiz

Adalet Bakanı Gül: Hizmetlerimize dur durak bilmeden devam edeceğiz

Adalet Bakanı Gül: Hizmetlerimize dur durak bilmeden devam edeceğiz

Adalet Bakanı Gül: Hizmetlerimize dur durak bilmeden devam edeceğiz

Adalet Bakanı Gül: Hizmetlerimize dur durak bilmeden devam edeceğiz

Adalet Bakanı Gül: Hizmetlerimize dur durak bilmeden devam edeceğiz

Adalet Bakanı Gül: Hizmetlerimize dur durak bilmeden devam edeceğiz

Adalet Bakanı Gül: Hizmetlerimize dur durak bilmeden devam edeceğiz

Adalet Bakanı Gül: Hizmetlerimize dur durak bilmeden devam edeceğiz

AK Parti binasının önüne bırakılan koliden zaman ayarlı bomba düzeneği çıktı

AK Parti binasının önüne bırakılan koliden zaman ayarlı bomba düzeneği çıktı

 AK Parti binasının önüne bırakılan koliden zaman ayarlı bomba düzeneği çıktı

AK Parti binasının önüne bırakılan koliden zaman ayarlı bomba düzeneği çıktı

 AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri

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