Adalet Bakanı Gül: "Hizmetlerimize dur durak bilmeden devam edeceğiz"
AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel
AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay'ın partiye katılanlara rozet takması ADANA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
ADANA (AA) - Ak Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay'ın partiye katılanlara rozet takması ADANA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (3)