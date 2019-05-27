Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'nin sesi güçlü çıkarsa, dünyadaki bütün mazlumlar huzur içerisinde...

Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'nin sesi güçlü çıkarsa, dünyadaki bütün mazlumlar huzur içerisinde...

- Adalet Bakanı Gül'ün konuşması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te STK temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleri ile birlikte katıldığı iftar programında konuştu.

Adalet Bakanı Gül:

- Adalet Bakanı Gül'ün konuşması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te STK temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleri ile birlikte katıldığı iftar programında konuştu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et