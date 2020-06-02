Adalet Bakanı Gül, Türk Milli Klavye Takımını ve dünya şampiyonu Aşkın'ı kutladı
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Adalet Bakanı Gül, Türk Milli Klavye Takımını ve dünya şampiyonu Aşkın'ı kutladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda, 3'ü dünya şampiyonluğu olmak üzere, 8 madalya kazanan Türk Milli Klavye Takımını ve dünya şampiyonu olan Adalet Bakanlığı çalışanı Celal Aşkın'ı kutladı.

Adalet Bakanı Gül, Türk Milli Klavye Takımını ve dünya şampiyonu Aşkın'ı kutladı
02.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:47

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda, 3'ü dünya şampiyonluğu olmak üzere, 8 madalya kazanan Türk Milli Klavye Takımını ve dünya şampiyonu olan Adalet Bakanlığı çalışanı Celal Aşkın'ı kutladı.

Bakan Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda, birinciliği kazanan Milli Takımımızı ve yeni bir rekora imza atan Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi personelimiz Celal Aşkın'ı tebrik ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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