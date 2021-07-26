Adalet Bakanı Gül: "Tunus'ta parlamentonun askıya alınması, hukuk ve demokrasi adına kaygı vericidir"
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Adalet Bakanı Gül: "Tunus'ta parlamentonun askıya alınması, hukuk ve demokrasi adına kaygı vericidir"

Adalet Bakanı Gül: 'Tunus'ta parlamentonun askıya alınması, hukuk ve demokrasi adına kaygı vericidir'
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tunus'ta parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesinin, hukuk ve demokrasi adına kaygı verici olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tunus'ta parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesinin, hukuk ve demokrasi adına kaygı verici olduğunu belirtti.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunus'ta parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, hukuk ve demokrasi adına kaygı vericidir. Beklentimiz, halk iradesini yok sayan bu girişimden bir an önce dönülmesidir. Her zaman, her yerde demokrasinin tarafındayız, kardeş Tunus halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Adalet Bakanı Gül: "Tunus'ta parlamentonun askıya alınması, hukuk ve demokrasi adına kaygı vericidir" - Haberler
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